Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edib
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 18:02
ABŞ Prezidenti Donald Trampla İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu arasında telefon danışığı baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Portalın məlumatına görə, D.Tramp onu Qətərə hücum əmrləri verməməyə çağırıb.
"Bu qəbuledilməzdir, tələb edirəm ki, siz bunu bir daha təkrarlamayasınız", - adı açıqlanmayan mənbə Trampın sözlərini sitat gətirib.
Son xəbərlər
18:18
Foto
Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edibEnergetika
18:15
Sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin vaxtı və yeri şəxsi səhifələrə göndərilibElm və təhsil
18:14
Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edibRegion
18:10
Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdırDigər ölkələr
18:09
Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıbMaliyyə
18:05
Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edibRegion
18:02
Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edibDigər ölkələr
18:00
"Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edibFutbol
18:00