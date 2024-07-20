Трамп пообещал Зеленскому остановить войну в Украине

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

"Как ваш следующий президент Соединенных Штатов, я принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - отметил Трамп.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае победы на президентских выборах в этом году. На предвыборных дебатах с президентом США Джо Байденом 27 июня Трамп обещал, что сможет в случае повторного избрания завершить конфликт еще до своего вступления в должность 20 января 2025 года.