Трамп пока не намерен отменять санкции против нефтяных компаний РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отказываться от введенных им ранее санкций против российских нефтяных компаний.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу Bloomberg.

"Трамп сказал, что не намерен отменять санкции, касающиеся российской нефти", - говорится в сообщении.