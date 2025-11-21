Tramp hələ Rusiyanın neft şirkətlərinə sanksiyaları ləğv etmək niyyətində deyil
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2025
- 23:32
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, əvvəllər Rusiyanın neft şirkətlərinə tətbiq etdiyi sanksiyalardan imtina etmək niyyəti yoxdur.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Bloomberg" xəbər yayıb.
"Tramp Rusiya nefti ilə bağlı sanksiyaları ləğv etmək niyyətində olmadığını bildirib", - məlumatda bildirilir.
Son xəbərlər
00:07
Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərdən biri Bakı Milli Geyim Evinin rəhbəridirHadisə
23:51
Donald Tramp tezliklə Nikolas Maduro ilə telefonla danışacaqDigər ölkələr
23:44
Foto
Video
Yasamalda yaşayış binasında yanğın nəticəsində ölənlərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB-8Hadisə
23:32
Tramp hələ Rusiyanın neft şirkətlərinə sanksiyaları ləğv etmək niyyətində deyilDigər ölkələr
23:22
Foto
Yasamalda yanğının baş verdiyi yaşayış binasının qarşısında qərargah yaradılıbHadisə
22:56
Baş Prokurorluq: Yasamalda yaşayış binasında yanğınla bağlı cinayət işi açılıbHadisə
22:52
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər deyirdilər buradan gedinDaxili siyasət
22:25
Hacıqabulda yol qəzası olub, xəsarət alanlar varHadisə
22:13
Foto