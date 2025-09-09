ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    • 09 сентября, 2025
    • 22:08
    Трамп поговорил с Нетаньяху и руководством Катара после ударов Израиля

    Односторонний удар Израиля по Дохе не способствуют целям ни еврейского государства, ни США.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством Катара.

    "Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, которое прилагает огромные усилия и смело берет на себя риски, чтобы помочь нам достичь мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки", - отмечается в сообщении.

    Трамп заверил эмира и премьер-министра Катара, что подобные удары больше не повторятся.

    Напомним, что в результате атаки Израиля на Доху погибли 6 человек.

    Tramp İsrailin zərbələrindən sonra Netanyahu və Qətərin rəhbərliyi ilə danışıb

