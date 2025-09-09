Трамп поговорил с Нетаньяху и руководством Катара после ударов Израиля

Односторонний удар Израиля по Дохе не способствуют целям ни еврейского государства, ни США.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством Катара.

"Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, которое прилагает огромные усилия и смело берет на себя риски, чтобы помочь нам достичь мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки", - отмечается в сообщении.

Трамп заверил эмира и премьер-министра Катара, что подобные удары больше не повторятся.

Напомним, что в результате атаки Израиля на Доху погибли 6 человек.