Трамп поговорил с Нетаньяху и руководством Катара после ударов Израиля
Другие страны
- 09 сентября, 2025
- 22:08
Односторонний удар Израиля по Дохе не способствуют целям ни еврейского государства, ни США.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и руководством Катара.
"Односторонние бомбардировки на территории Катара, суверенного государства и близкого союзника США, которое прилагает огромные усилия и смело берет на себя риски, чтобы помочь нам достичь мира, не способствуют достижению целей Израиля или Америки", - отмечается в сообщении.
Трамп заверил эмира и премьер-министра Катара, что подобные удары больше не повторятся.
Напомним, что в результате атаки Израиля на Доху погибли 6 человек.
