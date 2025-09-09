Tramp İsrailin zərbələrindən sonra Netanyahu və Qətərin rəhbərliyi ilə danışıb
Digər ölkələr
- 09 sentyabr, 2025
- 21:54
İsrailin Dohaya birtərəfli zərbə endirməsi nə yəhudi dövlətinin, nə də ABŞ-nin hədəflərini irəli aparmır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev bəyanat yayıb.
Qeyd olunub ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu ilə telefonla danışıb və həmçinin Qətər rəhbərliyini Dohaya zərbəyə bənzər əməliyyatların təkrarlanmayacağına əmin edib.
Xatırladaq ki, İsrailin Dohaya hücumunda 6 nəfər ölüb.
