Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским 17 октября
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 04:07
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября.
Как сообщает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами на борту самолета, следующего из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.
Трамп дал положительный ответ на вопрос о том, намерен ли он принять Зеленского 17 октября: "Думаю, что да".
При этом он отказался отвечать на вопрос о возможности поставок американских ракет "Томагавк" в Украину.
