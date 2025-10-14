Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским 17 октября

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 04:07
    Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским 17 октября

    Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября.

    Как сообщает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами на борту самолета, следующего из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

    Трамп дал положительный ответ на вопрос о том, намерен ли он принять Зеленского 17 октября: "Думаю, что да".

    При этом он отказался отвечать на вопрос о возможности поставок американских ракет "Томагавк" в Украину.

    Tramp Zelenski ilə oktyabrın 17-də görüşmək niyyətində olduğunu təsdiqləyib

