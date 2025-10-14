Трамп подтвердил намерение встретиться с Зеленским 17 октября

Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение принять украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме 17 октября.

Как сообщает Report, об этом он заявил во время общения с журналистами на борту самолета, следующего из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон.

Трамп дал положительный ответ на вопрос о том, намерен ли он принять Зеленского 17 октября: "Думаю, что да".

При этом он отказался отвечать на вопрос о возможности поставок американских ракет "Томагавк" в Украину.