Tramp Zelenski ilə oktyabrın 17-də görüşmək niyyətində olduğunu təsdiqləyib
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 04:16
ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 17-də Ukrayna lideri Volodimir Zelenskini Ağ Evdə qəbul etmək niyyətini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Şarm əl-Şeyxdən Vaşinqtona uçan təyyarəsində jurnalistlərə açıqlama verərkən bildirib.
Tramp oktyabrın 17-də Zelenskini qəbul etmək niyyətində olub-olmaması ilə bağlı suala müsbət cavab verib: "Düşünürəm ki, bəli".
O, həmçinin Amerikanın "Tomaqavk" raketlərinin Ukraynaya tədarükünün mümkünlüyü ilə bağlı sualı cavablandırmaqdan imtina edib.
Tramp Zelenski ilə oktyabrın 17-də görüşmək niyyətində olduğunu təsdiqləyib
