    Tramp Zelenski ilə oktyabrın 17-də görüşmək niyyətində olduğunu təsdiqləyib

    • 14 oktyabr, 2025
    • 04:16
    Tramp Zelenski ilə oktyabrın 17-də görüşmək niyyətində olduğunu təsdiqləyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp oktyabrın 17-də Ukrayna lideri Volodimir Zelenskini Ağ Evdə qəbul etmək niyyətini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Şarm əl-Şeyxdən Vaşinqtona uçan təyyarəsində jurnalistlərə açıqlama verərkən bildirib.

    Tramp oktyabrın 17-də Zelenskini qəbul etmək niyyətində olub-olmaması ilə bağlı suala müsbət cavab verib: "Düşünürəm ki, bəli".

    O, həmçinin Amerikanın "Tomaqavk" raketlərinin Ukraynaya tədarükünün mümkünlüyü ilə bağlı sualı cavablandırmaqdan imtina edib.

