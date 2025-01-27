Трамп подпишет указ о создании в США системы ПРО наподобие "Железного купола"

Новая американская администрация готовит указы о создании в США системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".

Новая американская администрация готовит указы о создании в США системы противоракетной обороны, подобной израильскому "Железному куполу".

Как передает Report, об этом заявил новый глава Пентагона Пит Хегсет в беседе с журналистами по прибытии в Пентагон.

"Сегодня ожидается дополнительное количество указов, которые мы полностью поддерживаем", - заявил он.

По его словам, указы коснутся устранения в Министерстве обороны США программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI, diversity, equality and inclusion), восстановления на службе военных, уволенных из-за требований в связи с COVID, создания "Железного купола" в США.

"Это произойдет быстро", - отметил Хегсет, подчеркнув, что в качестве министра обороны страны добьется оперативного исполнения этих указов.

Отметим, что президент США Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что в стране начнется возведение современной системы противоракетной обороны, которая будет подобна израильскому "Железному куполу".