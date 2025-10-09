Трамп: Подписание мирного плана между Израилем и ХАМАС пройдет в Египте
Другие страны
- 09 октября, 2025
- 21:10
Президент США Дональд Трамп заявил, что подписание договоренностей в рамках мирного плана по Газе между Израилем и ХАМАС состоится в Египте.
Как передает Report, об этом он заявил на заседании президентского кабинета в Белом доме.
"Мы собираемся поехать в Египет, где у нас состоится подписание документа. Это дополнительное, так как у нас уже было подписание от моего имени, но теперь будет официальное", - отметил он.
