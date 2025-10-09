İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Tramp: İsraillə HƏMAS arasında sülh planının imzalanması Misirdə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 21:25
    Tramp: İsraillə HƏMAS arasında sülh planının imzalanması Misirdə keçiriləcək

    İsraillə HƏMAS arasında Qəzza üzrə sülh planı çərçivəsində əldə olunan razılaşmaların imzalanması mərasimi Misirdə baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə keçirilən hökumət kabinetinin iclasında deyib.

    "Biz Misirə gedəcəyik, orada sənədin imzalanması baş tutacaq. Bu, əlavə mərasim olacaq, çünki mənim adımla artıq ilkin imzalama həyata keçirilib, lakin indi rəsmi imzalama mərasimi olacaq", – Tramp qeyd edib.

    İsrail HƏMAS Donald Tramp Misir
    Трамп: Подписание мирного плана между Израилем и ХАМАС пройдет в Египте

    Son xəbərlər

    22:05

    Ayxan Abbasov: "Fransa millisi ilə oyuna ciddi hazırlaşmışıq"

    Futbol
    22:03

    Kobaxidze Qəzza zolağında əldə olunan atəşkəs razılaşmasını alqışlayıb

    Region
    21:58
    Foto

    İlham Əliyev Düşənbədə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi şam yeməyində iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:45

    Tramp İsrail parlamentində çıxış etməyə hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    21:37

    Qəzzaya yardım aparan gəmidə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşları geri qaytarılacaq - RƏSMİ

    Xarici siyasət
    21:25

    Tramp: İsraillə HƏMAS arasında sülh planının imzalanması Misirdə keçiriləcək

    Digər ölkələr
    21:21
    Foto

    Ceyhun Bayramov MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında iştirak edib

    Xarici siyasət
    21:10

    XİN başçısı: Azərbaycan MDB daxilində dialoqun tərəfdarıdır

    Xarici siyasət
    20:58
    Foto

    Düşənbədə MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası başlayıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti