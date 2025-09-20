Трамп подписал указ об ускоренном предоставлении вида на жительство в США

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому американские власти будут предоставлять иностранцам вид на жительство в стране, так называемую Trump Gold Card ("Золотую карту Трампа"), по ускоренной процедуре за $1 млн.

Как сообщает Report, подписывая документ, американский лидер отметил, что новая программа нацелена на то, чтобы привлечь в США "очень успешных" и "очень продуктивных" людей.

"Они потратят много денег, чтобы приехать", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. По его словам, это позволит властям США привлечь "миллиарды и миллиарды долларов, которые пойдут на уменьшение налогов, выплату госдолга и на другие полезные вещи".

Помощники американского лидера на церемонии подписания указа в Овальном кабинете Белого дома пояснили, что новая программа предусматривает создание "нового механизма получения визы для иностранцев, имеющих выдающиеся способности, которые готовы поддержать США, выплатив $1 млн". Кроме того, допускается возможность, что американская компания выплатит властям США $2 млн за предоставление своему иностранному сотруднику вида на жительство в стране по ускоренной процедуре.

На сайте упомянутой программы уточняется, что она предусматривает также предоставление иностранцам вида на жительство в стране, так называемой Trump Platinum Card ("Платиновая карта Трампа"), при выплате ими $5 млн. Ее получатели не обязаны будут платить в США налоги на прибыль, полученную за пределами страны.