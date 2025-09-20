Tramp ABŞ-də yaşayış icazəsinin verilməsinin sürətləndirilməsi haqqında fərman imzalayıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ABŞ hökumətinin əcnəbilərə 1 milyon dollar müqabilində "Trump Gold Card" (Trampın qızıl kartı) adlanan daimi yaşayış yerinin verilməsi prosesini sürətləndirmək barədə fərman imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədi imzalayan Amerika lideri qeyd edib ki, yeni proqram ABŞ-yə "çox uğurlu" və "çox məhsuldar" insanları cəlb etmək məqsədi daşıyır.
"Gəlmək üçün çox pul xərcləyəcəklər", - Vaşinqton Administrasiyasının rəhbəri deyib.
Onun sözlərinə görə, bu, ABŞ səlahiyyətlilərinə vergilərin azaldılmasına, dövlət borcunun ödənilməsinə və digər faydalı şeylərə sərf olunacaq milyardlarla dollar cəlb etməyə imkan verəcək.
Amerika liderinin köməkçiləri Ağ Evdə fərmanın imzalanması mərasimində bildiriblər ki, yeni proqram ABŞ-yə 1 milyon dollar ödəməklə dəstək verməyə hazır olan görkəmli əcnəbilər üçün yeni viza mexanizminin yaradılmasını nəzərdə tutur.
Bundan əlavə, Amerika şirkətinin xarici işçisinə sürətləndirilmiş prosedurla ölkədə yaşayış icazəsi verməsi üçün ABŞ səlahiyyətlilərinə 2 milyon dollar ödəməsinə icazə verilir. Sözügedən proqramın saytında bildirilir ki, o, həmçinin əcnəbilərə "Trump Platinum Card"la ("Trampın platin kartı) 5 milyon dollar ödədikdə ölkədə yaşamaq üçün icazə verilməsini nəzərdə tutur. Onun alıcılarından ABŞ-də ölkə xaricində əldə edilən gəlirlərə görə vergi ödəmək tələb olunmayacaq.