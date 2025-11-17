Трамп поддержал идею санкций против стран за сотрудничество с Россией
Другие страны
17 ноября, 2025
04:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран.
Как передает Report, об этом американский лидер сказал журналистам перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.
Он подчеркнул, что Иран может оказаться среди стран, подпадающих под такие меры.
"Я слышал об этом, и меня это устраивает, - сказал американский лидер журналистам в ответ на соответствующий вопрос. - Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран".
