    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 04:43
    Трамп поддержал идею санкций против стран за сотрудничество с Россией

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал журналистам перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

    Он подчеркнул, что Иран может оказаться среди стран, подпадающих под такие меры.

    "Я слышал об этом, и меня это устраивает, - сказал американский лидер журналистам в ответ на соответствующий вопрос. - Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран".

    Лента новостей