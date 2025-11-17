Tramp Rusiya ilə əməkdaşlıq edən ölkələrin "qara siyahı"ya salınmasını dəstəkləyib
- 17 noyabr, 2025
- 04:31
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Konqres üzvləri tərəfindən ərsəyə gətirilən və özündə Rusiya ilə əməkdaşlıq edən ölkələrə qarşı sanksiyalar tətbiq edilməsini ehtiva edən qanun layihəsini dəstəklədiyini açıqlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bunu amerikalı lider Florida ştatının Palm-Biç şəhərindən Vaşinqtona yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə deyib.
O, İranın belə tədbirlərə məruz qalan ölkələr arasında ola biləcəyini vurğulayıb.
"Mən bu haqda eşitmişəm və bununla razıyam. Respublikaçılar Rusiya ilə iş görən istənilən ölkəyə qarşı çox sərt sanksiyalar tətbiq edən qanun layihəsi təqdim edirlər və bunlara İran da daxil ola bilər".
