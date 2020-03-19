Трамп поблагодарил медицинский персонал за борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пообщался с врачами и медсестрами и поблагодарил их за борьбу с коронавирусом, передает Report.

"Сегодня я поговорил с американскими врачами и медсестрами, поблагодарил их за неустанную работу. Врачи и медсестры находятся на передовой в этой войне и являются подлинными героями Америки! С их помощью Америка победит", - написал Трамп в Twitter.

Администрацию Трампа критикуют в последние недели за недостатки в ее стратегии по борьбе с коронавирусом и за нехватку медицинских принадлежностей, включая защитные маски для врачей. Ранее Пентагон объявил, что передаст врачам до 5 миллионов масок из своих запасов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысячи человек скончались.