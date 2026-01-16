Трамп поблагодарил Иран
Другие страны
- 16 января, 2026
- 22:07
Я высоко ценю тот факт, что все запланированные на вчера казни (более 800) были отменены руководством Ирана.
Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
"Спасибо!", - добавил он.
Последние новости
22:23
Посол Украины Стефанишина: переговоры с США пройдут в Майами 17 января - ОБНОВЛЕНОДругие страны
22:07
Трамп поблагодарил ИранДругие страны
22:00
Хакан Фидан и глава МИД Омана обсудили ситуацию в регионеВ регионе
21:40
Шейнбаум: Мехико и Вашингтон достигли ощутимых результатов в противодействии наркоторговле и незаконной миграции в СШАДругие страны
21:28
В Баку состоится официальный экзамен по поясным разрядамИндивидуальные
21:10
Губернатор Алеппо: Более 27 тысяч мирных жителей покинули районы, находящиеся под контролем YPG/SDGДругие страны
21:06
Украина и Британия будут производить 1000 дронов Octopus в месяцДругие страны
21:03
Трамп заявил, что угрожал Франции и ФРГ пошлинами из-за цен на лекарстваДругие страны
20:45