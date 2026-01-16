Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 16 января, 2026
    • 22:07
    Трамп поблагодарил Иран

    Я высоко ценю тот факт, что все запланированные на вчера казни (более 800) были отменены руководством Ирана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

    "Спасибо!", - добавил он.

