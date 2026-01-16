İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tramp İrana təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    • 16 yanvar, 2026
    • 22:13
    Tramp İrana təşəkkür edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran rəhbərliyinin yanvarın 15-də həyata keçirilməsi planlaşdırılan edamların (sayı 800-dən çox – Qeyd) ləğv etməsinə münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri "Truth Social" hesabında yazıb.

    "Dünən üçün planlaşdırılan bütün edamların (800-dən çox) İran rəhbərliyi tərəfindən ləğv edilməsini yüksək qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirəm", - deyə o, əlavə edib.

    İran İranda etirazlar ABŞ Donald Tramp
