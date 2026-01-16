Tramp İrana təşəkkür edib
Digər ölkələr
- 16 yanvar, 2026
- 22:13
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran rəhbərliyinin yanvarın 15-də həyata keçirilməsi planlaşdırılan edamların (sayı 800-dən çox – Qeyd) ləğv etməsinə münasibət bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Ev rəhbəri "Truth Social" hesabında yazıb.
"Dünən üçün planlaşdırılan bütün edamların (800-dən çox) İran rəhbərliyi tərəfindən ləğv edilməsini yüksək qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirəm", - deyə o, əlavə edib.
