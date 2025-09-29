Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Трамп планирует ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 17:34
    Трамп планирует ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы

    Президент США Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины в размере 100% на иностранные кинофильмы.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth social.

    "Наш бизнес по производству фильмов был украден у Соединенных Штатов Америки другими странами, точно так же, как крадут "конфету у ребенка". Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором пострадала особенно сильно", - написал Трамп.

    Дональд Трамп США импортные пошлины фильмы

    Последние новости

    17:51

    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    ИКТ
    17:45

    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    Другие страны
    17:44

    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Другие страны
    17:41

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:41

    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    17:40

    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    17:38

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

    Энергетика
    17:37

    Азербайджан завоевал второе золото на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:37

    Белый дом: Трамп представил "лучший план" по прекращению войны в Газе

    Другие страны
    Лента новостей