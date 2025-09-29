Трамп планирует ввести пошлины в 100% на иностранные фильмы
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 17:34
Президент США Дональд Трамп планирует ввести импортные пошлины в размере 100% на иностранные кинофильмы.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth social.
"Наш бизнес по производству фильмов был украден у Соединенных Штатов Америки другими странами, точно так же, как крадут "конфету у ребенка". Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором пострадала особенно сильно", - написал Трамп.
