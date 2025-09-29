İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Tramp xarici filmlərə 100 % rüsum tətbiq etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 18:12
    Tramp xarici filmlərə 100 % rüsum tətbiq etməyi planlaşdırır

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp xarici filmlərə 100 % idxal rüsumu tətbiq etməyi planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Bizim film istehsalı biznesimiz digər ölkələr tərəfindən eyni ilə "uşaqdan konfet oğurlamaq" kimi oğurlanıb. Kaliforniya, öz zəif və səriştəsiz qubernatoru ilə xüsusilə çox zərər çəkib", - D.Tramp yazıb.

    ABŞ Donald Tramp Truth social rüsum
