Tramp xarici filmlərə 100 % rüsum tətbiq etməyi planlaşdırır
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 18:12
ABŞ Prezidenti Donald Tramp xarici filmlərə 100 % idxal rüsumu tətbiq etməyi planlaşdırır.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Bizim film istehsalı biznesimiz digər ölkələr tərəfindən eyni ilə "uşaqdan konfet oğurlamaq" kimi oğurlanıb. Kaliforniya, öz zəif və səriştəsiz qubernatoru ilə xüsusilə çox zərər çəkib", - D.Tramp yazıb.
Son xəbərlər
19:12
Toğrul Əsgərov: "Gəncədə lll MDB Oyunlarının təşkili qürurverici hissdir"Fərdi
19:10
Andrey Yermak: Ukrayna ABŞ ilə dərhal dörd saziş bağlamağı planlaşdırırDigər ölkələr
19:01
Elm və təhsil naziri: Azərbaycan universitetlərində tədris proqramları mütləq yenilənməlidirElm və təhsil
18:56
Emin Əmrullayev: Uşaqlara səhv etmək və fikirlərini sərbəst ifadə etmək imkanı verməliyikElm və təhsil
18:53
Azərbaycan atıcısı: "Hədəfim qızıl medal qazanmaqdır"Fərdi
18:48
Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın iqtisadi reallıqları və regional müqayisədə mövqeyiİnfrastruktur
18:48
Nazir: Statistik göstəricilərə görə hər üç şagirddən biri minimal savadlılıq tələblərini ödəmirElm və təhsil
18:43
Çips məhsulu partiyalarında uyğunsuzluq aşkarlanıbSağlamlıq
18:41
Video