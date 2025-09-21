Трамп планирует встретиться с лидерами 20 стран на полях 80-й сессии ГА ООН

Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с 20 иностранными лидерами на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в рамках недели высокого уровня.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Я встречусь со многими лидерами, вероятно, с двадцатью. Все хотят встретиться, мы встретимся с некоторыми из них", - сказал он.

    Основным событием 80-й сессии ГА ООН, как ожидается, станут общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня, которые пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Всего за это время ожидаются выступления 195 делегаций.

