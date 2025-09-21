İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Tramp BMT-də 20 ölkənin lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 05:52
    Tramp BMT-də 20 ölkənin lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    ABŞ prezidenti Donald Tramp BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində 20 xarici ölkə lideri ilə görüşməyi planlaşdırdığını açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Mən çoxlu liderlərlə görüşəcəyəm, yəqin ki, 20 nəfər. Hamı görüşmək istəyir, bəziləri ilə görüşəcəyik",-deyə o əlavə edib.

    Sentyabrın 23-dən 27-dək baş tutacaq BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında ümumi siyasət müzakirələri keçiriləcək. Bu müddət ərzində ümumilikdə 195 nümayəndə heyətinin çıxış edəcəyi gözlənilir.

    Tramp ABŞ BMT
    Трамп планирует встретиться с лидерами 20 стран на полях 80-й сессии ГА ООН

    Son xəbərlər

    06:07

    Kamçatkada 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    05:52

    Tramp BMT-də 20 ölkənin lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    05:29

    Maduro: Venesuela xalqı ABŞ-nin təhdidləri qarşısında birləşib

    Digər ölkələr
    04:51

    Braziliya ABŞ-ı BMT-nin demokratiyaya dair konfransına dəvət etməyib

    Digər ölkələr
    04:10

    Avstraliyada naməlum asteroidin izləri tapılıb

    Digər ölkələr
    03:47

    Çexiya Prezidenti NATO-nun hava məkanını pozan Rusiya təyyarələrini vurmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    03:08

    Qətər Qəzza danışıqlarını bərpa etmək şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:01

    Britaniya bu gün Fələstini dövlət kimi tanıyacaq

    Digər ölkələr
    02:43

    Haaqada hökumətin siyasətinə etiraz edən azı 30 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti