Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ближайшие дни рассчитывает поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным.

Как передает Report, о своем намерении руководитель американской администрации поделился в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

"Очень скоро. В ближайшие пару дней", - ответил Трамп на вопрос о том, когда он хотел бы провести следующий телефонный разговор с Путиным. "Мы сумеем это сделать, - подчеркнул Трамп, говоря о завершении российско-украинской войны. - Вся эта ситуация с Россией и Украиной. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем".

Он также анонсировал визит в США ряда европейских лидеров для обсуждения путей завершения войны в Украине.

"У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности", - сказал Трамп.