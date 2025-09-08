российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 04:37
    Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

    Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в ближайшие дни рассчитывает поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным.

    Как передает Report, о своем намерении руководитель американской администрации поделился в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    "Очень скоро. В ближайшие пару дней", - ответил Трамп на вопрос о том, когда он хотел бы провести следующий телефонный разговор с Путиным. "Мы сумеем это сделать, - подчеркнул Трамп, говоря о завершении российско-украинской войны. - Вся эта ситуация с Россией и Украиной. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем".

    Он также анонсировал визит в США ряда европейских лидеров для обсуждения путей завершения войны в Украине.

    "У нас идут крайне интересные обсуждения. Определенные европейские лидеры прибудут в нашу страну в понедельник и вторник по отдельности", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп Президент США европейские лидеры визит в США российско-украинская война
    Avropa ölkələrinin liderləri yenidən ABŞ-yə səfər edəcəklər

    Последние новости

    04:37

    Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

    Другие страны
    04:21

    В результате обрушения дома в Эрзуруме погибли трое, пострадали пять человек

    В регионе
    03:50

    Трамп выразил уверенность, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Другие страны
    03:14

    Главный тренер сборной Казахстана подал в отставку

    Футбол
    02:46

    Парламент Румынии отклонил предложения оппозиции о вотуме недоверия кабмину

    Другие страны
    02:08

    Глава МВД Турции предостерег оппозицию от нарушения общественного порядка

    В регионе
    01:39

    ХАМАС выразил готовность немедленно сесть за стол переговоров по Газе

    Другие страны
    01:23

    Иран готов возобновить инспекции своих атомных объектов в обмен на снятие санкций

    В регионе
    00:56

    Последнее лунное затмение этого года завершилось - ОБНОВЛЕНО

    Наука и образование
    Лента новостей