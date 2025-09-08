Avropa ölkələrinin liderləri yenidən ABŞ-yə səfər edəcəklər

İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    • 08 sentyabr, 2025
    • 04:18
    Bəzi Avropa ölkələrinin liderləri Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsini müzakirə etmək üçün bazar ertəsi və çərşənbə axşamı ABŞ-yə səfər edəcəklər. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqton yaxınlığındakı Endryus hərbi bazasında jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Biz çox maraqlı müzakirələr aparırıq. Bəzi Avropa liderləri bazar ertəsi və çərşənbə axşamı ayrıca şəkildə ölkəmizə gələcəklər", – deyə Tramp deyib.

    BUndan başqa o, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə yaxın günlərdə telefonla danışacağını qeyd edib.

