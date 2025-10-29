Трамп планирует снизить пошлины на импорт из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, введённую из-за контрабанды фентанила.

Как передает Report, об этом Трамп сообщил, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути из Японии в Республику Корея.

"Я ожидаю, что мы снизим пошлины, поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом", - заявил он.

Отметим, что встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.