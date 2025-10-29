Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Трамп планирует снизить пошлины на импорт из Китая

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 06:47
    Президент США Дональд Трамп заявил о намерении по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, введённую из-за контрабанды фентанила.

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути из Японии в Республику Корея.

    "Я ожидаю, что мы снизим пошлины, поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом", - заявил он.

    Отметим, что встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.

    Дональд Трамп Китай фентанил наркотики пошлины

