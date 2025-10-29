Трамп планирует снизить пошлины на импорт из Китая
Другие страны
- 29 октября, 2025
- 06:47
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином понизить дополнительную ставку пошлин на импорт из Китая, введённую из-за контрабанды фентанила.
Как передает Report, об этом Трамп сообщил, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути из Японии в Республику Корея.
"Я ожидаю, что мы снизим пошлины, поскольку убежден, что они помогут нам в ситуации с фентанилом", - заявил он.
Отметим, что встреча лидеров США и Китая должна состояться 30 октября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.
Последние новости
07:15
Бывший вынужденный переселенец: Нет лучшего дня, чем возвращение на родинуВнутренняя политика
06:47
Трамп планирует снизить пошлины на импорт из КитаяДругие страны
06:18
В Турции двое азербайджанских рабочих упали в шахту лифта, есть погибшийВ регионе
05:52
Месси поделился воспоминаниями об Аргентине и БарселонеФутбол
05:26
Посол США в Мексике вызван в МИД после уничтожения лодок американскими военнымиДругие страны
04:49
В ближайшее время начнет работу американо-азербайджанская стратегическая рабочая группа - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
04:31
США планируют создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией до конца года - ЭКСКЛЮЗИВВнешняя политика
03:44
Кянан Хейбатов: Успех на чемпионате мира U23 - заслуженный результатИндивидуальные
03:18