    Трамп: План урегулирования по Украине не является окончательным

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 21:22
    Трамп: План урегулирования по Украине не является окончательным

    Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном мирный план по завершению российско-украинской войны не является "окончательным".

    Как передает Report, об этом он заявил в ходе беседы с журналистами у Белого дома.

    На вопрос журналиста о том, окончательное ли это предложение Украине, американский лидер ответил: "Нет. Вовсе нет".

    "Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно. Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом", - добавил Трамп.

    Американский лидер предлагает 28-пунктный мирный план, согласно которому Украина должна признать Крым, Донбасс и другие захваченные территории частью России. Киев, по этому плану, отказывается от курса на вступление в НАТО, но может рассчитывать на более тесную экономическую интеграцию, включая потенциальное сближение с ЕС. В обмен Москва получает частичное снятие санкций и возможность возвращения в формат G8. План также предусматривает перевод Запорожской АЭС под международный контроль с распределением вырабатываемой энергии между Россией и Украиной и сокращение украинской армии. Восстановление страны предполагается финансировать, в том числе, за счет замороженных российских активов, хотя конкретика пока туманна. Критики видят в документе набор уступок, который играет на руку Москве и подрывает суверенитет Киева.

    российско-украинская война план по Украине Дональд Трамп
