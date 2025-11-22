Tramp: Vaşinqtonun Kiyevə irəli sürdüyü plan yekun təklif deyil
Digər ölkələr
- 22 noyabr, 2025
- 21:27
ABŞ prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Vaşinqtonun Ukraynada müharibənin həlli üçün Kiyevə irəli sürdüyü plan yekun təklif deyil.
"Report" xəbər verir ki, jurnalistlərlə görüşü zamanı Trampdan Ukraynaya təklif edilən sülh planının yekun olması barədə soruşulub. Amerika lideri suala "Xeyr" deyə lakonik cavab verib.
"Biz sülhə nail olmaq istərdik və bu, çoxdan baş verməli idi. Biz bu və ya digər şəkildə buna son qoymağa çalışırıq", - Ağ Ev rəhbəri əlavə edib.
