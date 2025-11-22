İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Tramp: Vaşinqtonun Kiyevə irəli sürdüyü plan yekun təklif deyil

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 21:27
    Tramp: Vaşinqtonun Kiyevə irəli sürdüyü plan yekun təklif deyil

    ABŞ prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Vaşinqtonun Ukraynada müharibənin həlli üçün Kiyevə irəli sürdüyü plan yekun təklif deyil.

    "Report" xəbər verir ki, jurnalistlərlə görüşü zamanı Trampdan Ukraynaya təklif edilən sülh planının yekun olması barədə soruşulub. Amerika lideri suala "Xeyr" deyə lakonik cavab verib.

    "Biz sülhə nail olmaq istərdik və bu, çoxdan baş verməli idi. Biz bu və ya digər şəkildə buna son qoymağa çalışırıq", - Ağ Ev rəhbəri əlavə edib.

    ABŞ sülh Ukrayna Rusiya
    Video
    Трамп: План урегулирования по Украине не является окончательным

    Son xəbərlər

    21:27

    Tramp: Vaşinqtonun Kiyevə irəli sürdüyü plan yekun təklif deyil

    Digər ölkələr
    21:20

    ABŞ-də təyyarə 11 km hündürlükdə aerostat ilə toqquşub

    Digər
    21:03

    Mehdiabadda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, sakinlər təxliyə edilib

    Hadisə
    20:58

    KİV: Aİ Ukrayna ilə bağlı öz təkliflərini Vaşinqtona göndərib

    Digər ölkələr
    20:44

    Braziliyanın sabiq prezidenti Bolsonarunun həbsinin səbəbi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    20:39

    Azərbaycan Türkiyə və Avstraliyanı COP31-in birgə təşkilində razılığa gəldiklərinə görə təbrik edib

    COP29
    20:32

    Rusiya ordusunun Ternopola hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 33-ə çatıb

    Digər ölkələr
    20:23

    Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin Azərbaycana səfəri konstruktiv atmosferdə keçib - RƏY

    Xarici siyasət
    20:11

    Cəfər Hüseynzadə: Azərbaycan-Ermənistan "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsü iki ölkə arasında barışığın təşviqinə yönəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti