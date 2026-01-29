Еврокомиссия представила первую стратегию визовой политики ЕС

Европейская комиссия представила первую в истории ЕС стратегию визовой политики, направленную на укрепление безопасности, повышение конкурентоспособности экономики и адаптацию к росту мобильности и геополитическим вызовам.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила вице-президент ЕК Хенна Вирккунен.

"Стратегия призвана сделать Европу более безопасной за счет усиления первичного контроля безопасности, более привлекательной для талантов и инвесторов и более эффективной благодаря модернизации визовых процедур",- сказала она.

Вирккунен подчеркнула, что ЕК разработала стратегию в тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС.

"Пример России показывает, почему так важны вопросы безопасности, нам нужны инструменты для совместных действий на уровне ЕС. А в плане конкурентоспособности нам нужно поддерживать бизнес очень практичными мерами и упрощением визового процесса. И нам нужно привлекать таланты. Это необходимо для нашего экономического роста и для нашей конкурентоспособности", - заявила она.

Согласно документу, одним из ключевых направлений станет усиление контроля над безвизовыми режимами и создание обновленной системы оценки стран-кандидатов на безвизовый режим, которую планируется внедрить в этом году. ЕС также намерен расширить инструменты визового давления на третьи страны, включая возможность введения ограничительных мер в ответ на действия, угрожающие безопасности Союза.

Стратегия предусматривает цифровизацию визовых процедур, включая внедрение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS) для безвизовых путешественников с 2026 года, а также полный переход к онлайн-оформлению виз. Для надежных путешественников планируется расширение практики многократных виз с длительным сроком действия.

Ожидается, что к 2028 году IT-системы ЕС в сфере виз и границ станут полностью совместимыми, что позволит усилить обмен данными и предотвратить злоупотребления.