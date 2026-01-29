Ввод частей Нацгвардии в города США обошлась бюджету почти в $500 млн

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 15:49
    Решение президента США Дональда Трампа ввести в некоторые города США, включая Вашингтон, части национальной гвардии обошлись бюджету страны в $496 млн.

    Как передает Report об этом сообщает CNN со ссылкой на данные управления по бюджету Конгресса США.

    "Если развертывание нацгвардии в городах продолжится в текущем году, оно будет стоить бюджету уже $1,1 млрд", - подчеркивается в оценках управления.

    Информацию о стоимости развертывания подразделений Нацгвардии в американских городах затребовал сенатор Джефф Меркли, демократ от Орегона, старший представитель партии в сенатском комитете по бюджету.

    С лета прошлого года Трамп подписал несколько распоряжений по развертыванию войск национальной гвардии в Вашингтоне, Мемфисе и некоторых других городах США. Президент заявил, что эти города охвачены масштабными насильственными протестами и страдают от преступности и беззакония. Мэры и губернаторы-демократы сочли это злоупотреблением властью и обвинили президента в искажении реальной ситуации.

