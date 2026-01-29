В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натига Гасымова

В городе Мингячевир состоялось открытие бюста Национального героя Азербайджана Натига Гасымова в средней школе № 4, где он учился и которая носит его имя.

Как сообщает западное бюро Report, в церемонии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, члены семьи Национального героя, его родственники, а также представители общественности.

Натиг Гасымов стал известен в годы первой Карабахской войны. В 1992 году вблизи села Пирлер Ходжалинского района он вместе с шестью азербайджанскими военнослужащими участвовал в боях за стратегическую высоту, где располагалась албанская церковь. После гибели своих сослуживцев Натиг Гасымов в одиночку продолжал сопротивление, удерживая позицию в течение пяти дней и не подпуская противника к посту. Считается, что впоследствии он был расстрелян.

Позднее стало известно, что армянская сторона вынудила его сдаться, угрожая расправой над захваченными в Ходжалы 22 мирными жителями.

В 2024 году распоряжением президента Азербайджана Натиг Гасымов был посмертно удостоен звания Национальный герой, а его имя было присвоено школе, в которой он учился.