Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натига Гасымова

    Наука и образование
    • 29 января, 2026
    • 16:01
    В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натига Гасымова

    В городе Мингячевир состоялось открытие бюста Национального героя Азербайджана Натига Гасымова в средней школе № 4, где он учился и которая носит его имя.

    Как сообщает западное бюро Report, в церемонии приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, члены семьи Национального героя, его родственники, а также представители общественности.

    Натиг Гасымов стал известен в годы первой Карабахской войны. В 1992 году вблизи села Пирлер Ходжалинского района он вместе с шестью азербайджанскими военнослужащими участвовал в боях за стратегическую высоту, где располагалась албанская церковь. После гибели своих сослуживцев Натиг Гасымов в одиночку продолжал сопротивление, удерживая позицию в течение пяти дней и не подпуская противника к посту. Считается, что впоследствии он был расстрелян.

    Позднее стало известно, что армянская сторона вынудила его сдаться, угрожая расправой над захваченными в Ходжалы 22 мирными жителями.

    В 2024 году распоряжением президента Азербайджана Натиг Гасымов был посмертно удостоен звания Национальный герой, а его имя было присвоено школе, в которой он учился.

    Натиг Гасымов Национальный герой Азербайджана Мингячевир бюст Первая Карабахская война Ходжалы
    Фото
    Milli Qəhrəman Natiq Qasımovun oxuduğu məktəbdə büstünün açılışı olub
    Ты - Король

    Последние новости

    16:42

    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Внутренняя политика
    16:42

    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Другие страны
    16:37

    Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

    Инфраструктура
    16:30

    ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро

    Другие страны
    16:30

    В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

    В регионе
    16:28

    Кабмин внес изменения в постановление по бланкам строгой отчетности

    Финансы
    16:26

    На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:25

    На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

    Инфраструктура
    16:16

    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей