    Трамп переведет под федеральный контроль бойцов Нацгвардии Иллинойса

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 23:27
    Президент США Дональд Трамп готовится перевести под федеральный контроль 300 бойцов Нацгвардии штата Иллинойс.

    Как передает Report, об это сообщил губернатор штата Джей Притцкер.

    "Трамп намерен перевести 300 бойцов Нацгвардии под федеральный контроль", - написал он в соцсети Х. По его словам, Белый дом выступил с ультиматумом, потребовав использовать Нацгвардию, но губернатор отказался. Притцкер подчеркнул, что разворачивать военных в штате нет нужды. Ранее американский лидер заявлял, что Чикаго находится в списке городов с высоким уровнем преступности, для борьбы с которой он собирается направить туда бойцов Нацгвардии.

    Лента новостей