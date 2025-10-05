Tramp İllinoysun Milli Qvardiya hərbçilərini federal nəzarət altına keçirmək istəyir
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 00:30
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İllinoys ştatının Milli Qvardiyasından olan 300 əsgəri federal nəzarətə keçirməyə hazırlaşır.
"Report"un məlumatına görə, bunu ştatın qubernatoru Cey Pritsker bildirib.
"Tramp 300 Milli Qvardiya əsgərini federal nəzarətə keçirmək niyyətindədir", – deyə o, "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, Ağ Ev ultimatum irəli sürərək Milli Qvardiyanın istifadəsini tələb edib, lakin qubernator bu tələbi rədd edib. Pritsker vurğulayıb ki, ştatda hərbçiləri yerləşdirməyə ehtiyac yoxdur.
Daha əvvəl ABŞ lideri bəyan etmişdi ki, Çikaqo cinayət səviyyəsinin yüksək olduğu şəhərlər siyahısındadır və bu vəziyyətlə mübarizə aparmaq üçün ora Milli Qvardiyanın hərbçilərini göndərməyi planlaşdırır.
Tramp İllinoysun Milli Qvardiya hərbçilərini federal nəzarət altına keçirmək istəyir
