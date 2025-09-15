Трамп: Переговоры Путина и Зеленского с участием США пройдут относительно скоро
- 15 сентября, 2025
- 05:26
Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся относительно скоро.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).
Он уточнил, что они пройдут в рамках трехсторонней встречи с участием США. "Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - сказал Трамп.
