    Трамп: Переговоры Путина и Зеленского с участием США пройдут относительно скоро

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 05:26
    Переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоятся относительно скоро.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

    Он уточнил, что они пройдут в рамках трехсторонней встречи с участием США. "Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - сказал Трамп.

