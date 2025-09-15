Tramp Rusiya, ABŞ və Ukrayna sammitinin nisbətən tezliklə baş tutacağına əmindir
- 15 sentyabr, 2025
- 03:40
Ağ Evin rəhbəri Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında ABŞ-nin iştirakı ilə üçtərəfli görüş çərçivəsində danışıqların nisbətən tezliklə baş tutacağına inanır.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu Nyu-Cersi ştatının Bedminster şəhərində jurnalistlərlə danışarkən deyib.
Tramp, Putin və Zelenskinin nə vaxt görüşə biləcəyi sualına belə cavab verib: "Bilmirəm, nisbətən tez. Biz bu və ya digər şəkildə bu məsələni həll edəcəyik, lakin nisbətən tezliklə. Danışıqlar aparılacaq, onları zirvə adlandırın və ya sadəcə görüş, fərqi yoxdur".
Daha əvvəl Ağ Evin sahibi bildirib ki, Putin və Zelenski arasında yüksək dərəcədə şəxsi düşmənçilik var, ona görə də o, iki tərəf arasında bütün danışıqları aparmalı olacaq.