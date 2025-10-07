Трамп: Переговоры по урегулированию в секторе Газа идут очень хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию в секторе Газа идут очень хорошо.

Как сообщает Report, об этом он сказал в ходе выступления в Белом доме.

"Я думаю, что дела идут очень хорошо. Палестинское движение ХАМАС соглашается на договоренности по очень важным вопросам", - подчеркнул американский лидер.

Трамп заключил, что есть высокие шансы на заключение сделки.

Напомним, что 29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" американского лидера, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов. Он предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил.

Израиль объявил, что согласен с этим планом. В ХАМАС также заявили, что готовы вернуть израильской стороне всех живых заложников.