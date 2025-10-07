Tramp: Qəzza üzrə danışıqlar çox yaxşı keçir

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    07 oktyabr, 2025
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, Qəzza sektorunda tənzimləmə üzrə danışıqlar çox yaxşı gedir.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə Ağ Evdə çıxışı zamanı bildirib.

    "Düşünürəm ki, işlər çox yaxşı gedir. Fələstin HƏMAS hərəkatı çox vacib məsələlər üzrə razılığa gəlir", - deyə Amerika lideri vurğulayıb.

    Tramp sazişin bağlanması üçün yüksək şanslarının olduğunu qeyd edib.

    Xatırladaq ki, sentyabrın 29-da Ağ Ev Amerika liderinin Qəzzada münaqişənin tənzimlənməsinə yönəlik "hərtərəfli plan"ını açıqlayıb. Sənəd 20 maddədən ibarətdir. O xüsusilə Fələstin anklavında müvəqqəti xarici idarəetmənin tətbiq edilməsini və orada beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsini nəzərdə tutur.

    İsrail bu planla razı olduğunu bildirib. HƏMAS da bütün diri girovları İsrail tərəfinə qaytarmağa hazır olduğunu bəyan edib.

    İsrail HƏMAS razılıq
    Трамп: Переговоры по урегулированию в секторе Газа идут очень хорошо

    TDT-nin Qəbələdəki Zirvə Görüşündə "TDT plus" formatının təsis edilməsi planlaşdırılır

    Suriya ordusu ilə terrorçular arasında silahlı qarşıdurma yaşanır

    Azərbaycanla Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq məsələləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Ermənilər Fərqanədə 35 min özbək türkünü qətlə yetiriblər"

    Ceyhun Bayramov Qəbələdə Hakan Fidanla görüşüb - YENİLƏNİB

    Suriyada parlament seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanıb

    İrakli Kobaxidze: Yaxın illərdə siyasi sistemi köklü şəkildə yeniləməyi planlaşdırırıq

    Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhddə şübhəli bilinən 13 nəfər saxlanılıb

