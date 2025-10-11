Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 05:27
    Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

    Президент США Дональд Трамп ожидает, что цены на бензин в стране станут ниже $2 за галлон (3,785 литра).

    Как передает Report, c таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в Белом доме.

    "Мы добились существенного снижения цен на продовольствие, на нефть, особенно сегодня - мы преодолели порог в $60 за баррель", - заявил Трамп.

    По его словам, снижение цен на нефть "очень скоро приведет к тому, что стоимость галлона бензина опустится ниже $2". "Это примерно на 70% ниже прошлогодних показателей, это существенно. А когда дешевеет нефть, дешевеет и все остальное", - заявил хозяин Белого дома.

    Дональд Трамп США бензин
    Tramp ABŞ-də benzinin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir

    Последние новости

    05:55

    В Австралии при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

    Другие страны
    05:27

    Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

    Другие страны
    04:46

    КНДР представила на параде новую ракету "Хвасон-20"

    Другие страны
    04:19

    Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля

    Финансы
    03:58

    В США заявили о нежелании торговой войны с Китаем

    Другие страны
    03:23

    Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    02:44

    На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

    Другие страны
    02:10

    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-при

    Индивидуальные
    01:59

    СМИ: ОАЭ потратили $1,8 млрд на гуманитарную помощь для сектора Газа

    Другие страны
    Лента новостей