Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

Президент США Дональд Трамп ожидает, что цены на бензин в стране станут ниже $2 за галлон (3,785 литра).

Как передает Report, c таким заявлением он выступил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы добились существенного снижения цен на продовольствие, на нефть, особенно сегодня - мы преодолели порог в $60 за баррель", - заявил Трамп.

По его словам, снижение цен на нефть "очень скоро приведет к тому, что стоимость галлона бензина опустится ниже $2". "Это примерно на 70% ниже прошлогодних показателей, это существенно. А когда дешевеет нефть, дешевеет и все остальное", - заявил хозяин Белого дома.