Tramp ABŞ-də benzinin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir

    • 11 oktyabr, 2025
    • 05:46
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədə benzinin qiymətinin bir qallon üçün 2 dollardan (3,785 litr) aşağı düşəcəyini gözləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə o, Ağ Evdə jurnalistlərlə görüşündə bildirib.

    "Ərzaq qiymətlərində, xüsusən neftin qiymətlərində əhəmiyyətli endirimlərə nail olduq – bir barel üçün 60 dollar həddini keçdik", - Tramp bildirib.

    Onun sözlərinə görə, neftin qiymətinin aşağı düşməsi yaxın vaxtlarda bir qallon benzinin qiymətinin 2 dollardan aşağı düşməsinə səbəb olacaq. "Bu, ötən ilki səviyyədən təxminən 70 % aşağıdır, bu, əhəmiyyətlidir. Neft ucuzlaşdıqda isə hər şey ucuzlaşır", - Ağ Evin hazırkı başçısı bildirib.

    Трамп ожидает, что цены на бензин в США опустятся ниже $2 за галлон

