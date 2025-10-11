Tramp ABŞ-də benzinin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir
Digər ölkələr
- 11 oktyabr, 2025
- 05:46
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədə benzinin qiymətinin bir qallon üçün 2 dollardan (3,785 litr) aşağı düşəcəyini gözləyir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə o, Ağ Evdə jurnalistlərlə görüşündə bildirib.
"Ərzaq qiymətlərində, xüsusən neftin qiymətlərində əhəmiyyətli endirimlərə nail olduq – bir barel üçün 60 dollar həddini keçdik", - Tramp bildirib.
Onun sözlərinə görə, neftin qiymətinin aşağı düşməsi yaxın vaxtlarda bir qallon benzinin qiymətinin 2 dollardan aşağı düşməsinə səbəb olacaq. "Bu, ötən ilki səviyyədən təxminən 70 % aşağıdır, bu, əhəmiyyətlidir. Neft ucuzlaşdıqda isə hər şey ucuzlaşır", - Ağ Evin hazırkı başçısı bildirib.
Tramp ABŞ-də benzinin qiymətinin ucuzlaşacağını gözləyir
