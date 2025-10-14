Трамп отправится в Малайзию для подписания мира между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп посетит Малайзию 26 октября, чтобы посодействовать подписанию соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан.

По словам Хасан, Малайзия и США будут содействовать прекращению огня между Таиландом и Камбоджей, что потребует от обеих сторон убрать все мины и тяжелую артиллерию со своих границ.

Он выразил надежду, что соглашение будет подписано в ходе предстоящей встречи лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября.

"Во время саммита мы надеемся добиться подписания Куала-Лумпурского соглашения между этими двумя соседями, чтобы обеспечить прочный мир и прекращение огня", - заявил Хасан.

Напряженность между Таиландом и Камбоджей из-за неразграниченных пунктов вдоль их сухопутной границы протяженностью 817 км переросла в пятидневный конфликт в июле.

В результате самых ожесточенных боевых действий между двумя странами за последнее десятилетие погибло по меньшей мере 48 человек, а сотни тысяч людей с обеих сторон были вынуждены сменить место жительства.