    Трамп отправится в Малайзию для подписания мира между Таиландом и Камбоджей

    • 14 октября, 2025
    • 09:38
    Президент США Дональд Трамп посетит Малайзию 26 октября, чтобы посодействовать подписанию соглашения о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил глава МИД Малайзии Мохамад Хасан.

    По словам Хасан, Малайзия и США будут содействовать прекращению огня между Таиландом и Камбоджей, что потребует от обеих сторон убрать все мины и тяжелую артиллерию со своих границ.

    Он выразил надежду, что соглашение будет подписано в ходе предстоящей встречи лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября.

    "Во время саммита мы надеемся добиться подписания Куала-Лумпурского соглашения между этими двумя соседями, чтобы обеспечить прочный мир и прекращение огня", - заявил Хасан.

    Напряженность между Таиландом и Камбоджей из-за неразграниченных пунктов вдоль их сухопутной границы протяженностью 817 км переросла в пятидневный конфликт в июле.

    В результате самых ожесточенных боевых действий между двумя странами за последнее десятилетие погибло по меньшей мере 48 человек, а сотни тысяч людей с обеих сторон были вынуждены сменить место жительства.

    Малайзия Дональд Трамп визит Камбоджа Таиланд мирное соглашение
    Tramp Malayziyaya gedəcək
    Donald Trump to visit Malaysia for Thailand-Cambodia ceasefire agreement

