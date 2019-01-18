Трамп отменил поездку делегации США на ВЭФ в Давосе

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп отменил поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе из-за продолжающегося бюджетного кризиса.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространённом в четверг заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Из-за того, что 800 тысяч замечательных американских рабочих не получают зарплаты, а также для того, чтобы обеспечить работу своей команды на должном уровне, президент Трамп отменил поездку своей делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии», – сказала она.

Изначально предполагалось, что делегацию США на ВЭФ возглавит сам Трамп. Однако 10 января он написал в Twitter, что отменит этот визит из-за споров об ужесточении контроля над американо-мексиканской границей между Белым домом и Конгрессом США.

Позднее двое представителей американской администрации заявили о том, что делегацию возглавят министр финансов Стивен Мнучин и госсекретарь США Майкл Помпео.

Ранее Трамп заявил, что США намерены разместить новые станции перехвата ракет на Аляске.