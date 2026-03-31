Трамп: Ормузский пролив откроется после скорого завершения конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив может автоматически открыться после завершения конфликта с Ираном.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью The New York Post.

Трамп отметил, что, по его мнению, война с Ираном близится к завершению, а США продолжают наносить удары по военным объектам. По его словам, Вашингтон продолжит действия до нейтрализации оставшихся наступательных возможностей Ирана.

Комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива, Трамп заявил, что Иран удерживает его закрытым уже 31 день, что привело к росту мировых цен на энергоносители. Он добавил, что вопрос его открытия, по его мнению, решится автоматически после окончания конфликта.

"Ну, я думаю, он автоматически откроется, но моя позиция такова: я уничтожил страну. У них не осталось сил, и пусть страны, которые используют этот пролив, сами идут и открывают его… потому что я предполагаю, что тот, кто контролирует нефть, будет очень заинтересован в том, чтобы открыть пролив", - сказал он.