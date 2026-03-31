    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13

    Tramp: Hörmüz boğazı İranla münaqişənin tezliklə başa çatmasından sonra açılacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranla münaqişə başa çatdıqdan sonra Hörmüz boğazının avtomatik açıla biləсəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "The New York Post"a müsahibəsində vurğulayıb.

    Tramp qeyd edib ki, onun fikrincə, İranla müharibə başa çatmaq üzrədir, ABŞ isə hərbi obyektlərə zərbələr endirməyi davam etdirir. Onun sözlərinə görə, Vaşinqton İranın qalan hücum imkanları zərərsizləşdirilənə qədər fəaliyyətini davam etdirəcək.

    Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyəti şərh edən Tramp bildirib ki, İran onu artıq 31 gündür ki, bağlı saxlayır və bu, dünyada enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artmasına gətirib çıxarıb. O əlavə edib ki, onun açılması məsələsi münaqişə bitdikdən sonra avtomatik həll olunacaq.

    "Düşünürəm ki, o, avtomatik açılacaq, lakin mənim mövqeyim belədir: mən ölkəni məhv etdim. Onların gücü qalmayıb və qoy bu boğazdan istifadə edən ölkələr özləri gedib onu açsınlar... çünki güman edirəm ki, neftə nəzarət edən kəs boğazı açmaqda çox maraqlı olacaq", - o deyib.

    Трамп: Ормузский пролив откроется после скорого завершения конфликта с Ираном

