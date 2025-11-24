Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Трамп опубликовал свое изображение на троне, сгенерированное ИИ

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 10:48
    Трамп опубликовал свое изображение на троне, сгенерированное ИИ

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение себя на троне, сгенерированное искусственным интеллектом.

    Как передает Report, на своей странице в своей соцсети он выложил скриншот публикации одного из пользователей.

    На фото изображен Трамп, сидящий в золотых доспехах на огромном троне. У его сидят двое мужчин и одна женщина.

    Издание Daily Beast утверждает, что у ног политика изображены лидер демократического меньшинства Чак Шумер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф, в отношение которого власти ведут расследование по поводу ипотечного мошенничества.

    Дональд Трамп США искусственный интеллект трон
    Tramp taxt üzərində oturmuş şəklini paylaşıb

    Последние новости

    11:59

    Азербайджан и Узбекистан готовят совместный грантовый конкурс для НПО

    Внешняя политика
    11:58

    Азербайджан разрабатывает меры снижения выбросов в сфере управления отходами

    Промышленность
    11:56

    В Токио автомобиль наехал на пешеходов, есть погибшие и пострадавшие

    Другие страны
    11:49

    Стубб: Переговоры в Женеве ведут к справедливому и прочному миру

    Другие страны
    11:46

    Турецкий эксперт: Формат "Центральная Азия + Азербайджан" может охватить и Южную Азию

    Внешняя политика
    11:41
    Видео

    Владелец плазы: Газ просочился в здание из-за поврежденной магистральной линии

    Происшествия
    11:40

    В Казахстане арестовали шестерых по подозрению в пропаганде терроризма

    Другие страны
    11:40
    Фото

    В BakuBus на маршруты впервые вышли женщины-водители

    Инфраструктура
    11:33

    Ильхам Алиев: Сегодня тюркский мир переживает период своего подъема

    Внешняя политика
    Лента новостей