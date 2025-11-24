Трамп опубликовал свое изображение на троне, сгенерированное ИИ
Другие страны
- 24 ноября, 2025
- 10:48
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение себя на троне, сгенерированное искусственным интеллектом.
Как передает Report, на своей странице в своей соцсети он выложил скриншот публикации одного из пользователей.
На фото изображен Трамп, сидящий в золотых доспехах на огромном троне. У его сидят двое мужчин и одна женщина.
Издание Daily Beast утверждает, что у ног политика изображены лидер демократического меньшинства Чак Шумер, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф, в отношение которого власти ведут расследование по поводу ипотечного мошенничества.
