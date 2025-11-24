Tramp taxt üzərində oturmuş şəklini paylaşıb
Digər ölkələr
- 24 noyabr, 2025
- 11:32
ABŞ Prezidenti Donald Tramp öz sosial şəbəkəsi "Truth Social"da süni intellekt vasitəsilə yaradılan özünün taxt üzərində oturmuş şəklini paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, o, öz sosial şəbəkəsindəki səhifəsində istifadəçilərdən birinin paylaşımının ekran görüntüsünü yerləşdirib.
Fotoda Tramp qızıl zirehli geyimdə böyük bir taxtda əyləşmiş vəziyyətdə təsvir olunub. Onun qarşısında iki kişi və bir qadın əyləşib.
"Daily Beast" nəşri iddia edir ki, siyasətçinin ayaqları qarşısında azlıqların lideri Çak Şumer, Massaçusets ştatından olan senator Elizabet Uorren və Kaliforniya ştatından olan demokrat senator Adam Şiff təsvir edilib. A.Şiffin barəsində hakimiyyət orqanları ipoteka fırıldaqçılığı ilə bağlı araşdırma aparır.
Son xəbərlər
11:51
"Turan Tovuz" Azərbaycan çempionatında yubiley qolunu vurubFutbol
11:46
Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti: Türk dünyası vahid olmalıdırRegion
11:46
Premyer Liqanın XII turu "Sabah" üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olubFutbol
11:46
Türkiyə DİN rəsmisi: Zəngəzur dəhlizi bölgə və dünya iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcəkXarici siyasət
11:41
Azərbaycan və Özbəkistan QHT-ləri üçün birgə qrant müsabiqəsi elan ediləcəkXarici siyasət
11:39
Azərbaycan tullantı sektorunda emissiyaları azaltmaq üçün geniş tədbirlər planı hazırlayırSənaye
11:37
Oman Sultanlığı Azərbaycanda səfirlik açacaqXarici siyasət
11:35
TİKA rəsmisi: TDT ölkələri QHT-lərinin təcrübə mübadiləsi əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcəkDaxili siyasət
11:35
Video