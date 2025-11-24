İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Tramp taxt üzərində oturmuş şəklini paylaşıb

    Digər ölkələr
    • 24 noyabr, 2025
    • 11:32
    Tramp taxt üzərində oturmuş şəklini paylaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp öz sosial şəbəkəsi "Truth Social"da süni intellekt vasitəsilə yaradılan özünün taxt üzərində oturmuş şəklini paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, öz sosial şəbəkəsindəki səhifəsində istifadəçilərdən birinin paylaşımının ekran görüntüsünü yerləşdirib.

    Fotoda Tramp qızıl zirehli geyimdə böyük bir taxtda əyləşmiş vəziyyətdə təsvir olunub. Onun qarşısında iki kişi və bir qadın əyləşib.

    "Daily Beast" nəşri iddia edir ki, siyasətçinin ayaqları qarşısında azlıqların lideri Çak Şumer, Massaçusets ştatından olan senator Elizabet Uorren və Kaliforniya ştatından olan demokrat senator Adam Şiff təsvir edilib. A.Şiffin barəsində hakimiyyət orqanları ipoteka fırıldaqçılığı ilə bağlı araşdırma aparır.

    süni intellekt ABŞ taxt Donald Tramp
    Трамп опубликовал свое изображение на троне, сгенерированное ИИ

    Son xəbərlər

    11:51

    "Turan Tovuz" Azərbaycan çempionatında yubiley qolunu vurub

    Futbol
    11:46

    Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti: Türk dünyası vahid olmalıdır

    Region
    11:46

    Premyer Liqanın XII turu "Sabah" üçün yubiley heç-heçəsi ilə əlamətdar olub

    Futbol
    11:46

    Türkiyə DİN rəsmisi: Zəngəzur dəhlizi bölgə və dünya iqtisadiyyatına mühüm töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    11:41

    Azərbaycan və Özbəkistan QHT-ləri üçün birgə qrant müsabiqəsi elan ediləcək

    Xarici siyasət
    11:39

    Azərbaycan tullantı sektorunda emissiyaları azaltmaq üçün geniş tədbirlər planı hazırlayır

    Sənaye
    11:37

    Oman Sultanlığı Azərbaycanda səfirlik açacaq

    Xarici siyasət
    11:35

    TİKA rəsmisi: TDT ölkələri QHT-lərinin təcrübə mübadiləsi əlaqələrini daha da möhkəmləndirəcək

    Daxili siyasət
    11:35
    Video

    Partlayış baş verən plazanın sahibi: Binaya yeraltı qaz sızıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti