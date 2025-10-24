Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Трамп опроверг информацию об отправке бомбардировщиков в Венесуэлу

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 03:42
    Трамп опроверг информацию об отправке бомбардировщиков в Венесуэлу

    Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о пролете вблизи воздушного пространства Венесуэлы американских бомбардировщиков B-1 Lancer.

    Как передает Report, об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме.

    Трампа попросили пояснить, достоверны ли данные газеты The Wall Street Journal о пролете неподалеку от Венесуэлы бомбардировщиков якобы для усиления давления на правительство президента страны Николаса Мадуро.

    "Нет, это неправда", - заявил американский лидер, добавив, что администрация США "недовольна Венесуэлой по множеству причин, одна из них - наркотики". "Но, кроме этого, они во время администрации [предшественника Трампа на высшем государственном посту Джо] Байдена отправляли преступников в нашу страну", - продолжил он.

    Трамп также утвердительно ответил на вопрос о том, осуществляется ли контрабанда синтетического опиоида фентанил в США через территорию Венесуэлы. "Да, они делают это", - сказал американский лидер.

    Дональд Трамп США Венесуэла военные самолеты

    Последние новости

    04:13

    Германия и Британия будут вместе отслеживать российские подлодки над Алтантикой

    Другие страны
    03:42

    Трамп опроверг информацию об отправке бомбардировщиков в Венесуэлу

    Другие страны
    03:06

    ВОЗ: Восстановление здравоохранения в Газе обойдется в минимум $7 млрд

    Другие страны
    02:36

    Reuters: США и Катар "заполнят вакуум" после запрета ЕС на импорт газа из РФ

    Другие страны
    02:00

    Растущий авторитет Азербайджана в мире: роль Баку в усилиях США по Ближнему Востоку

    Аналитика
    01:37

    Трамп: Угрозы аннексии Израилем Западного берега Иордана нет

    Другие страны
    01:19

    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи 2-го тура общего этапа

    Футбол
    01:08

    Лига Европы УЕФА: "Рома" неожиданно проиграла дома, "Фенербахче" одержал вторую победу

    Футбол
    00:49

    Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

    Другие страны
    Лента новостей