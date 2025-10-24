Трамп опроверг информацию об отправке бомбардировщиков в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о пролете вблизи воздушного пространства Венесуэлы американских бомбардировщиков B-1 Lancer.

Как передает Report, об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме.

Трампа попросили пояснить, достоверны ли данные газеты The Wall Street Journal о пролете неподалеку от Венесуэлы бомбардировщиков якобы для усиления давления на правительство президента страны Николаса Мадуро.

"Нет, это неправда", - заявил американский лидер, добавив, что администрация США "недовольна Венесуэлой по множеству причин, одна из них - наркотики". "Но, кроме этого, они во время администрации [предшественника Трампа на высшем государственном посту Джо] Байдена отправляли преступников в нашу страну", - продолжил он.

Трамп также утвердительно ответил на вопрос о том, осуществляется ли контрабанда синтетического опиоида фентанил в США через территорию Венесуэлы. "Да, они делают это", - сказал американский лидер.