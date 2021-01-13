О нас
Report Georgia
Аудио новости

Трамп оценил возможность своего отстранения по 25-й поправке

Трамп оценил возможность своего отстранения по 25-й поправке Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что возможность задействования 25-й поправки к конституции об отстранении от власти представляет для него нулевой риск.
Другие страны
13 января 2021 г. 07:19
Трамп оценил возможность своего отстранения по 25-й поправке

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что возможность задействования 25-й поправки к конституции об отстранении от власти представляет для него нулевой риск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая во вторник в штате Техас, где был возведен новый участок заграждения на границе с Мексикой.

«Свобода слова под ударом, как никогда раньше. 25-я поправка представляет для меня нулевой риск, но она вернется к Джозефу Байдену и его администрации, - сказал он... «Будьте осторожны с желаниями. Надувательство с импичментом является величайшей и порочной охотой на ведьм в истории нашей стороны, что вызовет невероятный гнев и разделение". По мнению Трампа, это очень опасно для страны, "особенно в такое болезненное время".

Отметим, что согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Возможность задействования этой поправки якобы обсуждается теперь и некоторыми представителями окружения Трампа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tramp Baydenə xəbərdarlıq etdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Конгрессмены призвали Пенса отстранить Трампа от власти
Конгрессмены призвали Пенса отстранить Трампа от власти
13 января 2021 г. 08:19
Пенс отказался отстранить Трампа от власти
Пенс отказался отстранить Трампа от власти
13 января 2021 г. 05:04
В Бразилии за сутки зафиксировали свыше 62 тысяч случаев COVID-19
В Бразилии за сутки зафиксировали свыше 62 тысяч случаев COVID-19
13 января 2021 г. 04:51
Президент Чили ушел на карантин
Президент Чили ушел на карантин
13 января 2021 г. 04:37
Парламент Словакии утвердил продление в стране режима ЧС
Парламент Словакии утвердил продление в стране режима ЧС
13 января 2021 г. 02:27
Помпео вынужден отменить визит в страны ЕС
Помпео вынужден отменить визит в страны ЕС
13 января 2021 г. 01:58
Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне
Трамп осудил беспорядки в Вашингтоне
13 января 2021 г. 01:36
Катар и Египет проведут переговоры о возобновлении сотрудничества
Катар и Египет проведут переговоры о возобновлении сотрудничества
13 января 2021 г. 00:36
В Германии впервые выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
В Германии впервые выявили «южноафриканский» штамм коронавируса
13 января 2021 г. 00:27
Эффективность вакцины Sinovac в Бразилии составила 50%
Эффективность вакцины Sinovac в Бразилии составила 50%
12 января 2021 г. 23:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi