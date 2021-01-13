Трамп оценил возможность своего отстранения по 25-й поправке

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что возможность задействования 25-й поправки к конституции об отстранении от власти представляет для него нулевой риск.

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп считает, что возможность задействования 25-й поправки к конституции об отстранении от власти представляет для него нулевой риск.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил, выступая во вторник в штате Техас, где был возведен новый участок заграждения на границе с Мексикой.

«Свобода слова под ударом, как никогда раньше. 25-я поправка представляет для меня нулевой риск, но она вернется к Джозефу Байдену и его администрации, - сказал он... «Будьте осторожны с желаниями. Надувательство с импичментом является величайшей и порочной охотой на ведьм в истории нашей стороны, что вызовет невероятный гнев и разделение". По мнению Трампа, это очень опасно для страны, "особенно в такое болезненное время".

Отметим, что согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома. Возможность задействования этой поправки якобы обсуждается теперь и некоторыми представителями окружения Трампа.