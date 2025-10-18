Трамп объявил об уничтожении направлявшейся к США подлодки с наркотиками

Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении перевозившей наркотики подводной лодки, которая направлялась в сторону США.

Как передает Report, соответствующую публикацию он сделал в Truth Social.

По его словам, на борту находились четыре человека, двое выжили и будут отправлены в Эквадор и Колумбию для того, чтобы они предстали перед судом.

"Для меня было большой честью уничтожить очень крупную подводную лодку, перевозящую наркотики, которая двигалась в направлении Соединенных Штатов по известному маршруту наркотрафика. Американская разведка подтвердила, что это судно было загружено в основном фентанилом и другими запрещенными наркотиками. По меньшей мере 25 тыс. американцев погибли бы, если бы я позволил этой подводной лодке пристать к берегу", - написал президент США.

Ранее Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме отметил, что США атаковали подводную лодку с наркотиками в Карибском море.