Трамп объявил о снижении цен на лекарства в США на 30–80%

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который поможет почти сразу снизить цены на рецептурные лекарства на 30–80%.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который поможет почти сразу снизить цены на рецептурные лекарства на 30–80%.

Как сообщает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома назвал этот документ одним из важнейших исполнительных указов в истории страны.

По словам Трампа, указ будет подписан утром 12 мая в 9:00. Детали содержания документа он не раскрыл.

В своём сообщении Дональд Трамп выразил недоумение по поводу того, почему цены на лекарства в США в несколько раз выше, чем в других странах.

«Фармацевтические компании объясняют это расходами на исследования и разработки. Эти затраты необоснованно перекладываются на американских потребителей», — отметил он.