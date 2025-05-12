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Трамп объявил о снижении цен на лекарства в США на 30–80%

Трамп объявил о снижении цен на лекарства в США на 30–80% Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который поможет почти сразу снизить цены на рецептурные лекарства на 30–80%.
Другие страны
12 мая 2025 г. 04:26
Трамп объявил о снижении цен на лекарства в США на 30–80%

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении подписать указ, который поможет почти сразу снизить цены на рецептурные лекарства на 30–80%.

Как сообщает Report, об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома назвал этот документ одним из важнейших исполнительных указов в истории страны.

По словам Трампа, указ будет подписан утром 12 мая в 9:00. Детали содержания документа он не раскрыл.

В своём сообщении Дональд Трамп выразил недоумение по поводу того, почему цены на лекарства в США в несколько раз выше, чем в других странах.

«Фармацевтические компании объясняют это расходами на исследования и разработки. Эти затраты необоснованно перекладываются на американских потребителей», — отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ABŞ-də dərmanların 30-80% ucuzlaşacağını elan edib

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