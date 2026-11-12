Каллас призвала обеспечить выполнение РФ обязательств по международным соглашениям

Сейчас необходимо сосредоточиться на обеспечении выполнения Россией обязательств, взятых в рамках различных международных соглашений.

Как передает корреспондент Report из Дублина, об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

По ее словам, сейчас основное внимание сосредоточено на переговорах между Россией и Украиной, однако Евросоюз не видит со стороны Москвы стремления к урегулированию конфликта.

Каллас подчеркнула, что для достижения мира необходимо соблюдать последовательность действий: сначала добиться прекращения огня и остановки обстрелов мирного населения, затем перейти к переговорам и обсуждению мирного соглашения. Только после этого можно говорить о долгосрочном мире и архитектуре безопасности в Европе.

Она также отметила, что основы европейской архитектуры безопасности уже закреплены в международных документах, в том числе в Хельсинкском заключительном акте, Парижской хартии и Будапештском меморандуме. По словам Каллас, Россия также согласилась с этой архитектурой, однако не соблюдает взятые на себя обязательства.

"Поэтому сейчас необходимо сосредоточиться на том, как обеспечить выполнение Россией обязательств, взятых ею в рамках различных международных соглашений, и не допустить, чтобы она вновь напала на другую страну", - заявила она.

Отвечая на вопрос о том, кто должен представлять Евросоюз на возможных переговорах с Россией, Каллас напомнила, что соответствующие договоренности были достигнуты в июне 2024 года. В соответствии с ними ЕС по вопросам безопасности представляют председатель Европейского совета Антониу Кошта и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Каллас отметила, что лидеры ЕС могут вернуться к обсуждению этого вопроса и принять другое решение, однако это потребует дополнительных переговоров. В качестве альтернативы она предложила придерживаться договоренностей, достигнутых в 2024 году.