Алан Берсе: Совет Европы внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе
- 12 ноября, 2026
- 14:59
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Совет Европы внимательно следит за развитием ситуации на Южном Кавказе и готов содействовать укреплению мира и стабильности в регионе.
Как сообщает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе.
"Мы очень внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Все три страны региона являются полноправными и сильными членами Совета Европы. Мы работаем с ними и готовы рассмотреть, чем можем быть полезны для достижения мира", - сказал Берсе.
Он также отметил, что Азербайджан и Армения взаимодействуют друг с другом при поддержке президента США Дональда Трампа.
"Я также отмечаю, что Азербайджан и Армения работают вместе, в том числе при поддержке президента Трампа. Мы очень внимательно следим за этим процессом", - добавил генсек Совета Европы.