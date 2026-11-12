Алан Берсе: Совет Европы внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе

Совет Европы внимательно следит за развитием ситуации на Южном Кавказе и готов содействовать укреплению мира и стабильности в регионе.

Как сообщает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Все три страны региона являются полноправными и сильными членами Совета Европы. Мы работаем с ними и готовы рассмотреть, чем можем быть полезны для достижения мира", - сказал Берсе.

Он также отметил, что Азербайджан и Армения взаимодействуют друг с другом при поддержке президента США Дональда Трампа.

"Я также отмечаю, что Азербайджан и Армения работают вместе, в том числе при поддержке президента Трампа. Мы очень внимательно следим за этим процессом", - добавил генсек Совета Европы.