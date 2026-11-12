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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Алан Берсе: Совет Европы внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 12 ноября, 2026
    • 14:59
    Алан Берсе: Совет Европы внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе

    Совет Европы внимательно следит за развитием ситуации на Южном Кавказе и готов содействовать укреплению мира и стабильности в регионе.

    Как сообщает корреспондент Report из Дублина, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Алан Берсе.

    "Мы очень внимательно следим за ситуацией на Южном Кавказе. Все три страны региона являются полноправными и сильными членами Совета Европы. Мы работаем с ними и готовы рассмотреть, чем можем быть полезны для достижения мира", - сказал Берсе.

    Он также отметил, что Азербайджан и Армения взаимодействуют друг с другом при поддержке президента США Дональда Трампа.

    "Я также отмечаю, что Азербайджан и Армения работают вместе, в том числе при поддержке президента Трампа. Мы очень внимательно следим за этим процессом", - добавил генсек Совета Европы.

    Совет Европы Алан Берсе Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Alen Berse: Avropa Şurası Cənubi Qafqazda baş verənləri diqqətlə izləyir
    Alain Berset: Council of Europe closely monitoring developments in South Caucasus
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